***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.04.2022 08:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015297
BIST
12:302.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,24
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.285
En Düşük
2.264
12:3014,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:3016,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:30911,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,72
|Açılış
|: 911,86
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:30
|IPEKE
|18,95
|131.262.040
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.599.201
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|162.759.607
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.025.657
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.611.523
|% 9,86
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,90
|11.733.528
|% -4,05
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,55
|337.955
|% -3,39
|
|POLTK
|578,00
|4.707.500
|% -2,99
|
|SISE
|16,15
|1.451.858.577
|% 5,07
|
|GARAN
|12,47
|1.388.462.826
|% 0,16
|
|ASELS
|25,38
|1.342.798.418
|% 2,42
|
|KOZAL
|158,40
|1.287.054.029
|% 9,39
|
|EKGYO
|2,51
|1.174.077.683
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,51
|1.174.077.683
|% 5,02
|
|KARSN
|5,82
|947.860.226
|% -2,51
|
|AKBNK
|7,44
|988.354.072
|% 1,78
|
|GARAN
|12,47
|1.388.462.826
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,45
|361.396.174
|% 3,92
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7160
|% 0,22
|
|Euro
|16,2207
|16,2280
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2434
|19,3399
|% 0,24
|
|Frank
|15,8053
|15,9005
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,19
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,08
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|29,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|24,91
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|12,05
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,05
|