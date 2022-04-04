***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.04.2022 08:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015298
BIST
12:192.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.264
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|Önceki Kapanış
|: 2.252
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2.284
En Düşük
2.264
12:1914,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 14,7050
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|Önceki Kapanış
|: 14,6670
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14,7178
En Düşük
14,6695
12:1916,2256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0077
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
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16,2538
En Düşük
16,2027
12:19912,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,30
|Açılış
|: 912,45
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|Önceki Kapanış
|: 909,14
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914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:18
|IPEKE
|18,95
|131.157.948
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.405.483
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.963.521
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.584.920
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,44
|156.872.531
|% 9,36
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,95
|11.348.165
|% -3,81
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|INFO
|8,28
|16.226.469
|% -3,04
|
|SONME
|34,56
|2.910.415
|% -3,03
|
|SISE
|16,16
|1.417.613.612
|% 5,14
|
|GARAN
|12,48
|1.373.012.131
|% 0,24
|
|ASELS
|25,36
|1.315.068.783
|% 2,34
|
|KOZAL
|157,70
|1.245.395.978
|% 8,91
|
|THYAO
|33,00
|1.063.948.699
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,52
|963.862.637
|% 5,44
|
|KARSN
|5,83
|926.499.840
|% -2,35
|
|AKBNK
|7,45
|913.202.027
|% 1,92
|
|GARAN
|12,48
|1.373.012.131
|% 0,24
|
|DOHOL
|3,42
|350.629.875
|% 3,01
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7098
|14,7172
|% 0,23
|
|Euro
|16,2188
|16,2306
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,2531
|19,3496
|% 0,29
|
|Frank
|15,8213
|15,9166
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9113
|3,9309
|% 0,23
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,10
|
|Altın Gr.
|912
|913
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|29,00
|
|Tam
|6.020
|6.170
|25,91
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|12,54
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|