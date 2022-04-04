***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.04.2022 09:04
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015308
BIST
10:482.271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 19,25
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
10:4814,7121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7121
En Düşük
14,6695
10:4816,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0150
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
10:48912,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,73
|Açılış
|: 912,87
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
913,24
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ULUSE
|137,00
|961.877
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.431.608
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|28.377.348
|% 9,86
|
|ISBTR
|54.500,00
|54.500
|% 7,92
|
|DAPGM
|22,08
|82.821.755
|% 7,60
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,92
|6.581.367
|% -3,95
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|VKING
|5,50
|596.231
|% -3,17
|
|CIMSA
|33,22
|45.573.909
|% -2,58
|
|ASELS
|25,34
|750.190.801
|% 2,26
|
|GARAN
|12,48
|658.198.198
|% 0,24
|
|KARSN
|5,83
|635.335.978
|% -2,35
|
|THYAO
|32,98
|545.313.669
|% 0,61
|
|KOZAL
|151,40
|490.783.301
|% 4,56
|
|EKGYO
|2,47
|380.220.042
|% 3,35
|
|KARSN
|5,83
|635.335.978
|% -2,35
|
|GARAN
|12,48
|658.198.198
|% 0,24
|
|ODAS
|1,78
|84.469.782
|% 2,89
|
|DOHOL
|3,41
|148.316.782
|% 2,71
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7055
|14,7112
|% 0,19
|
|Euro
|16,2232
|16,2338
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,2565
|19,3531
|% 0,31
|
|Frank
|15,8389
|15,9343
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9087
|3,9284
|% 0,16
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|4,28
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,86
|
Seans Raporu
10:44
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11:00ULKER
Yüzde 4.24 oranında artışla 16.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 571, 745 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, KRDMD
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10:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, EKGYO
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10:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 55 artarak (% 0.87 ) 2, 042
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