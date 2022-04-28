***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.04.2022 08:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024650
BIST
11:362.473
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.460
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
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2.478
En Düşük
2.460
11:3614,8030
En Yüksek
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|Açılış
|: 14,8050
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|Önceki Kapanış
|: 14,8450
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14,8317
En Düşük
14,7314
11:3615,6217
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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15,6955
En Düşük
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11:36896,01
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|Önceki Kapanış
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899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BOSSA
|44,00
|18.858.893
|% 10,00
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|EGGUB
|251,90
|10.026.628
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|11.189.928
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|80.199.761
|% 9,97
|
|ETILR
|9,72
|8.960.243
|% 9,95
|
|KZBGY
|62,30
|19.825.356
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
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|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
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|BMSCH
|8,04
|22.828.957
|% -6,18
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|ALBRK
|1,22
|227.407.825
|% -6,15
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|THYAO
|41,18
|2.391.445.748
|% 1,68
|
|GARAN
|15,04
|1.309.111.833
|% 0,47
|
|SISE
|18,15
|657.557.713
|% 1,85
|
|AKBNK
|9,20
|526.917.509
|% 0,55
|
|EREGL
|34,16
|494.779.459
|% -0,52
|
|ALBRK
|1,22
|227.407.825
|% -6,15
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|EKGYO
|2,73
|361.686.604
|% 3,80
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|GARAN
|15,04
|1.309.111.833
|% 0,47
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|YKBNK
|5,03
|436.446.858
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,17
|72.336.560
|% 6,36
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|11:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7900
|14,8030
|% -0,04
|
|Euro
|15,6091
|15,6217
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,5158
|18,6086
|% -0,03
|
|Frank
|15,2047
|15,2963
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9343
|3,9541
|% -0,04
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.888
|1.889
|2,36
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,04
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|B. Petrol
|105
|105
|-0,34
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