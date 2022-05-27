***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.05.2022 08:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032836
BIST
10:542.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,06
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.469
En Düşük
2.454
10:5416,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0498
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3986
En Düşük
16,3130
10:5417,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0451
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:54978,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,09
|Açılış
|: 978,68
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:54
|RODRG
|17,60
|3.086.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|AKSA
|53,30
|107.927.129
|% 7,85
|
|HATEK
|20,90
|11.084.861
|% 7,73
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,92
|60.892.825
|% -3,95
|
|SKBNK
|1,29
|77.773.428
|% -3,01
|
|MEPET
|3,56
|8.980.572
|% -3,00
|
|THYAO
|44,60
|1.057.580.968
|% 0,31
|
|KARSN
|6,67
|700.749.444
|% 4,22
|
|EREGL
|33,52
|635.023.429
|% 3,39
|
|KRDMD
|14,92
|523.809.143
|% 1,84
|
|KOZAL
|193,00
|378.803.092
|% -0,36
|
|KARSN
|6,67
|700.749.444
|% 4,22
|
|DOHOL
|3,86
|256.008.424
|% 2,66
|
|SKBNK
|1,29
|77.773.428
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,62
|147.344.674
|% 0,38
|
|KRDMD
|14,92
|523.809.143
|% 1,84
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3789
|16,3986
|% 0,30
|
|Euro
|17,5954
|17,6047
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6154
|20,7188
|% 0,33
|
|Frank
|16,9997
|17,1021
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3545
|4,3763
|% 0,23
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|7,52
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,44
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,09
|
Seans Raporu
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