***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.05.2022 08:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname Değişiklk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032837
BIST
11:162.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,86
|Açılış
|: 2.454
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
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2.470
En Düşük
2.454
11:1616,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0496
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
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16,3984
En Düşük
16,3130
11:1617,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0484
|Açılış
|: 17,5600
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,6366
En Düşük
17,5279
11:16979,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,70
|Açılış
|: 979,29
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:16
|RODRG
|17,60
|3.135.367
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.442.430
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|AKSA
|53,30
|129.957.352
|% 7,85
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,94
|84.515.405
|% -3,29
|
|AVTUR
|2,33
|474.351
|% -2,92
|
|MZHLD
|56,75
|1.163.796
|% -2,74
|
|THYAO
|44,38
|1.182.365.404
|% -0,18
|
|KARSN
|6,54
|843.189.184
|% 2,19
|
|EREGL
|33,58
|772.180.206
|% 3,58
|
|KRDMD
|14,98
|707.697.500
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,10
|402.115.354
|% -0,31
|
|KARSN
|6,54
|843.189.184
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,83
|306.369.760
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,30
|81.421.874
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|154.140.806
|% 0,77
|
|HALKB
|5,68
|303.873.646
|% 2,71
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3896
|16,3984
|% 0,30
|
|Euro
|17,5997
|17,6080
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6214
|20,7248
|% 0,36
|
|Frank
|17,0308
|17,1334
|% 0,31
|
|Riyal
|4,3550
|4,3768
|% 0,24
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,42
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,12
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|B. Petrol
|114
|114
|0,24
|