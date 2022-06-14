***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2022 09:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037090
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 122,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 122,2500
|
17,2960
En Düşük
17,2218
18:0518,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0745
|Açılış
|: 24,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2600
|
18,0792
En Düşük
17,9697
18:0511,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 11,83
|
|Önceki Kapanış
|: 11,71
|
11,83
En Düşük
11,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2566
|17,2590
|% -0,02
|
|Euro
|18,0400
|18,0607
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9819
|21,0871
|% 0,54
|
|Frank
|17,2693
|17,3733
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5868
|4,6098
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|8,18
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.712
|6.846
|28,00
|
|Yarım
|3.295
|3.348
|13,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.674
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,11
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,59
|