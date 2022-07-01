***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2022 06:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040546
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
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2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 16,7050
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7218
En Düşük
16,6774
18:0517,4696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0578
|Açılış
|: 17,4150
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|Önceki Kapanış
|: 17,5250
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17,5231
En Düşük
17,4528
18:05967,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,20
|Açılış
|: 968,04
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|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
967,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6936
|16,6961
|% -0,01
|
|Euro
|17,4385
|17,4696
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,1910
|20,2923
|% -0,38
|
|Frank
|17,4006
|17,5054
|% -0,05
|
|Riyal
|4,4355
|4,4578
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,15
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.447
|6.582
|-8,00
|
|Yarım
|3.156
|3.218
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.609
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,39
|