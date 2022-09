***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FONİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİFiba Portföy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon izahnamesinin V. Bölüm 5.2. ve VI. Bölüm 6.1., 6.3., 6.4. No'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan _______ /_______ /______ tarih ve -______________________________________sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır.ESKİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI6.1. Katılma Payı Alım EsaslarıYatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.ESKİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI6.3. Katılma Payı Satım EsaslarıYatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgünü yerine getirilir.Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir.Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de, New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payları piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.ESKİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI6.4.Satım Bedellerinin Ödenme EsaslarıKatılma payı bedelleri iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir.Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tatil günleri dikkate alınır.Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.