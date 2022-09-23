Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

23.09.2022 09:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                                                                                                                                                                                   FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
 
Fiba Portföy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon izahnamesinin  V. Bölüm 5.2. ve VI. Bölüm 6.1., 6.3., 6.4.  No'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan _______ /_______  /______  tarih ve -______________________________________sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
 
 
ESKİ ŞEKİL
 
V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI
 
 
5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır.
 
YENİ ŞEKİL
 
V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI
 
 
5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır.
 
 
ESKİ ŞEKİL
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.1. Katılma Payı Alım Esasları
 
Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.
 
Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
 
Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.
 
Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
 
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.
 
YENİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.1. Katılma Payı Alım Esasları
 
Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.
 
Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
 
Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.
 
Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
 
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.
 
ESKİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.3. Katılma Payı Satım Esasları
 
             Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgünü yerine getirilir.
            Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30)  sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir.
            Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve  Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.
            Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
            Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
 
YENİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.3. Katılma Payı Satım Esasları
 
Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgünü yerine getirilir.
 
Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30)  sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir.
 
              Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de, New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payları piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.
 
 
Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
 
 
ESKİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
 
Katılma payı bedelleri iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
 
Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir.
 
Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri tatil günleri dikkate alınır.
 
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
 
 
 
 
 
YENİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
 
 
Katılma payı bedelleri iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
 
Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir.
 
Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tatil günleri dikkate alınır.
 
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064793


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.295
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  3.295  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RUBNS 19,80 81.278.756 % 0,00  
PRDGS 4,05 34.406.713 % 0,00  
YKSLN 9,23 23.680.947 % 0,00  
TRILC 11,07 56.773.446 % 0,00  
PCILT 16,15 16.682.974 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3750 18,3903 % 0,39  
Euro 18,0486 18,0658 % 0,14  
Sterlin 20,5777 20,6809 % 0,15  
Frank 18,7124 18,8251 % 0,27  
Riyal 4,8685 4,8930 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.674 2,23  
Altın Gr. 988 988 4,30  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.676 6.780 18,00  
Yarım 3.253 3.310 9,00  
Çeyrek 1.631 1.654 4,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,69 0,04  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 0,05  
B. Petrol 90,12 90,12 -0,34  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru