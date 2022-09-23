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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

23.09.2022 09:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
 
Fiba Portföy 2023 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin  V. Bölüm 5.2. ve VI. Bölüm 6.1., 6.3.,  6.4.  No'lu maddeleri Sermaye  Piyasası Kurulu'ndan alınan _______ /_______   /______  tarih ve  -______________________________________sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir:
 
 
 
ESKİ ŞEKİL
 
V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM  DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI
 
 
5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon  toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları  Piyasası ile yurt dışında Amerika  Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı  piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü  olarak kabul edilir.) sonu  itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde  hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden  izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde  ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL)  cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan  Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan  Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB  tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları  (USD) döviz alış kuru esas alınır. Değerleme gününün tatil olması durumunda,  bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır. B Grubu payların birim pay  değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda  bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.
 
YENİ ŞEKİL
 
V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM  DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI
 
 
5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon  toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları  Piyasası ile yurt dışında Amerika  Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de  New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London  Stock Exchange (LSE) ile bankaların  ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü  olarak kabul edilir.) sonu  itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde  hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden  izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde  ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL)  cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan  Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan  Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB  tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları  (USD) döviz alış kuru esas alınır. Değerleme gününün tatil olması durumunda,  bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır. B Grubu payların birim pay  değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen  kura bölünmesi ile bulunur.
 
 
 
 
 
 
 
ESKİ ŞEKİL
VI.  KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
 
 
6.1.  Katılma Payı Alım Esasları
 
Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların  birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar  verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk  hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden  iş günü yerine getirilir.
Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu  günlerde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise,  ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen  hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden  ikinci iş gününde yerine getirilir.
Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin  belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu   yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika  Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı  piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler  dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS  platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.
Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu  günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık  olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk  hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması  durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş  günü yerine getirilir.
 
 
YENİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA  PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.1.  Katılma Payı Alım Esasları
 
Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların  birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar  verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk  hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden  iş günü yerine getirilir.
Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu  günlerde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise,  ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen  hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden  ikinci iş gününde yerine getirilir.
Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin  belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu   yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika  Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq  ortaklık payı piyasası ve London  Stock Exchange (LSE) ile bankaların  ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı  piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması  yapılabilir.
Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu  günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık  olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk  hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması  durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş  günü yerine getirilir.
 
 
 
 
 
 
 
ESKİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA  PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.3. Katılma Payı Satım  Esasları
 
             Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı  piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30)  kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip  eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini  takip eden üçüncü işgünü yerine getirilir.
             Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat  13:00'dan (yarım günlerde 10:30)  sonra iletilen talimatlar ise, ilk  fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen  hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden  dördüncü iş gününde yerine getirilir.
             Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST  Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların  açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New  York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono  piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların  kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.
             Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen  talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş  günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak  pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
             Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
 
YENİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA  PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.3. Katılma Payı Satım  Esasları
 
              Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu  günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı  satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak  pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgünü yerine  getirilir.
             Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat  13:00'dan (yarım günlerde 10:30)  sonra iletilen talimatlar ise, ilk  fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen  hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden  dördüncü iş gününde yerine getirilir.
             Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST  Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların  açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve  İngiltere'de, New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payları piyasası ve  London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık  olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde  TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.
             Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen  talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş  günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak  pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
             Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
 
 
 
 
 
 
 
ESKİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA  PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
 
Katılma payı bedelleri   iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat  13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini  takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı  piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra  verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde  yatırımcılara ödenir.
Diğer yandan, iade  talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi  piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması  halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu  gün sayısı kadar ötelenir.
Emir gerçekleşme iş  günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri tatil günleri dikkate  alınır.
 
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması  durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen  ilk iş günü gerçekleştirilir.
 
YENİ ŞEKİL
 
VI. KATILMA  PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
 
6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Katılma payı bedelleri   iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat  13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini  takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı  piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra  verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde  yatırımcılara ödenir.
Diğer yandan, iade  talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi  piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması  halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu  gün sayısı kadar ötelenir.
Emir gerçekleşme iş  günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tatil  günleri dikkate alınır.
 
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması  durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen  ilk iş günü gerçekleştirilir.
 

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064785


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