***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/09/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİFiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin V.Bölüm 5.2. No'lu maddesi ve VI.Bölüm Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan _______ /_______ /______ tarih ve -______________________________________sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:ESKİ ŞEKİLV. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu, ABD Doları transferi yapılabilen günler iş günü olarak kabul edilir) Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden izahnamenin VI. numaralı maddesinde belirtilen İşlem Günleri bitiminde katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Eğer içinde bulunulan ayın sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ayın son iş günü bitiminde hesaplanan fiyat, takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. B Grubu payların birim pay değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.YENİ ŞEKİL5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu, ABD Doları transferi yapılabilen günler iş günü olarak kabul edilir) Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden izahnamenin VI. numaralı maddesinde belirtilen İşlem Günleri bitiminde katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Eğer içinde bulunulan ayın sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ayın son iş günü bitiminde hesaplanan fiyat, takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. B Grubu payların birim pay değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.ESKİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARIFon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD)'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri ilgili değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.İşlem günleri, her takvim yılının 30 Haziran ve 30 Aralık günleridir. Bu günlerden herhangi biri, yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ya da yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olmadığı bir tatil gününe rastlarsa İşlem Günü, bu piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş günü olacak şekilde belirlenir. Ayrıca İşlem Günü veya ertesi iş günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü anılan piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş gününe kaydırılır.Ara dönemde, müşteriler tarafından Fon alım/satım talebi oluşması halinde, Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla sadece talep edilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon katılma payı almak ya da iade etmek isteyecek katılma payı sahibi bulunması durumunda müşteriden talep alınarak eşzamanlı Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır.Fon katılma payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfına haiz yatırımcılara satılabilir. Fon'un katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasfına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler.Fonun satış başlangıç tarihi 15/09/2021'dir.YENİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARIFon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD)'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri ilgili değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.İşlem günleri, her takvim yılının 30 Haziran ve 30 Aralık günleridir. Bu günlerden herhangi biri, yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ya da yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olmadığı bir tatil gününe rastlarsa İşlem Günü, bu piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş günü olacak şekilde belirlenir. Ayrıca İşlem Günü veya ertesi iş günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü anılan piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş gününe kaydırılır.Ara dönemde, müşteriler tarafından Fon alım/satım talebi oluşması halinde, Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla sadece talep edilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon katılma payı almak ya da iade etmek isteyecek katılma payı sahibi bulunması durumunda müşteriden talep alınarak eşzamanlı Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır.Fon katılma payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfına haiz yatırımcılara satılabilir. Fon'un katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasfına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler.Fonun satış başlangıç tarihi 15/09/2021'dir.