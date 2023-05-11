***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.05.2023 10:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150359
BIST
14:134.722
En Yüksek
|Değişim
|: 5,06%
|| 227,30
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1319,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0205
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1321,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0325
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:131.277,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.277,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ALFAS
|267,40
|309.702.991
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|452.941.623
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|GENTS
|5,13
|36.058.723
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.875.853
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|3.820.378
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|828.371.179
|% -9,94
|
|ISCTR
|13,61
|3.906.036.567
|% 6,16
|
|KCHOL
|94,35
|2.731.369.683
|% 7,40
|
|THYAO
|130,10
|2.249.832.950
|% 2,60
|
|YKBNK
|11,17
|2.241.116.274
|% 6,48
|
|SISE
|37,96
|1.755.951.875
|% 3,32
|
|ISCTR
|13,61
|3.906.036.567
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,17
|2.241.116.274
|% 6,48
|
|SKBNK
|2,34
|257.273.891
|% 4,46
|
|AKBNK
|17,72
|1.668.860.714
|% 5,41
|
|EKGYO
|5,58
|525.739.719
|% 2,39
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5499
|19,5552
|% 0,09
|
|Euro
|21,4112
|21,4159
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,5654
|24,6886
|% -0,07
|
|Frank
|21,7933
|21,9246
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1996
|5,2257
|% 0,14
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|7,10
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|1,52
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.300
|9.578
|29,75
|
|Yarım
|4.595
|4.736
|0,00
|
|Çeyrek
|2.291
|2.361
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|0,32
|
Seans Raporu
14:11
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-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 81 artarak (% 3.36 ) 4, 181
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, OZRDN, AVHOL, HALKB, YAPRK, ALFAS, KRGYO, MEGAP, KLSYN
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, CUSAN, GENTS, BIGCH, ARSAN
-
14:26
VAKBN, KLSYN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:26
AKSUE, CANTE, ZEDUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında