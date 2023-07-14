***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.07.2023 10:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171941
BIST
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11:286.407
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 38,22
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2826,1993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1791
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2829,4427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2143
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:281.648,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.648,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:26
|HATEK
|11,11
|36.171.279
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.219.834
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|53.894.333
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.656.546
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.859.301
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.368.550.633
|% 2,05
|
|ASELS
|71,15
|3.214.303.955
|% 4,63
|
|AKBNK
|24,74
|1.959.753.154
|% 1,23
|
|ASTOR
|83,60
|1.769.869.020
|% 0,42
|
|YKBNK
|13,98
|1.661.594.908
|% -2,03
|
|YKBNK
|13,98
|1.661.594.908
|% -2,03
|
|ISCTR
|14,76
|1.640.019.653
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,88
|264.106.617
|% -1,37
|
|AKBNK
|24,74
|1.959.753.154
|% 1,23
|
|EKGYO
|8,36
|597.075.075
|% 0,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1940
|26,1993
|% 0,69
|
|Euro
|29,4285
|29,4427
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2557
|34,4275
|% 0,44
|
|Frank
|30,4283
|30,6116
|% 0,75
|
|Riyal
|6,9620
|6,9969
|% 0,60
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.625
|10.820
|37,00
|
|Yarım
|5.313
|5.435
|18,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,00
|