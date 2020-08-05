FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|TRKCM
|3,96
|420.488.479
|% 10,00
|DOBUR
|30,58
|5.576.195
|% 10,00
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,2231
|9,2694
|% 2,82
|Frank
|7,7362
|7,7828
|% 3,06
|Riyal
|1,8708
|1,8802
|% 2,25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,74
|Altın Gr.
|464
|464
|17,37
|Cumhuriyet
|3.047
|3.098
|114,60
|Tam
|3.138
|3.188
|117,70
|Yarım
|1.523
|1.556
|59,80
|Çeyrek
|764
|779
|28,80
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
Seans Raporu
- 17:47 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, ARCLK, BIMAS
- 17:47XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 71 artarak (% 0.37 ) 1, 001
- 17:47 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ROYAL
- 17:47 MSGYO, TATGD, DEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:47 KAPLM, INFO, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında