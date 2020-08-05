FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|TRKCM
|3,96
|420.488.479
|% 10,00
|DOBUR
|30,58
|5.576.195
|% 10,00
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,2231
|9,2694
|% 2,82
|Frank
|7,7362
|7,7828
|% 3,06
|Riyal
|1,8708
|1,8802
|% 2,25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.052
|2.053
|32,86
|Altın Gr.
|463
|463
|16,36
|Cumhuriyet
|3.041
|3.093
|109,00
|Tam
|3.133
|3.183
|112,00
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,00
|Çeyrek
|763
|778
|27,40
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|1,06
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,37
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
Seans Raporu
- 17:44ZGOLD Yüzde 4.07 oranında artışla 46.57 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 016 adet işlem
- 17:43ANACM Yüzde 8.11 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 985, 963 adet işlem
- 17:42XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 99 artarak (% 0.65 ) 1, 229
- 17:42XU100 Endeks 1, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 996.00 milyon TL de
- 17:42DEVA Yüzde 7.61 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 631, 648 adet işlem