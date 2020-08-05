FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.577.082
|% 10,00
|TRKCM
|3,96
|420.547.075
|% 10,00
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,2208
|9,2670
|% 2,79
|Frank
|7,7366
|7,7832
|% 3,06
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 2,25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|31,25
|Altın Gr.
|463
|463
|16,53
|Cumhuriyet
|3.042
|3.094
|110,00
|Tam
|3.134
|3.184
|113,00
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,50
|Çeyrek
|763
|778
|27,70
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|1,05
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|1,55
Seans Raporu
- 17:47 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, ARCLK, BIMAS
- 17:47XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 71 artarak (% 0.37 ) 1, 001
- 17:47 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ROYAL
- 17:47 MSGYO, TATGD, DEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:47 KAPLM, INFO, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında