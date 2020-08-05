FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.587.601
|% 10,00
|TRKCM
|3,96
|421.050.438
|% 10,00
|KLGYO
|7,92
|31.296.110
|% 10,00
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,2367
|9,2830
|% 2,97
|Frank
|7,7458
|7,7925
|% 3,19
|Riyal
|1,8732
|1,8826
|% 2,38
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,38
|Altın Gr.
|464
|464
|17,27
|Cumhuriyet
|3.047
|3.099
|115,10
|Tam
|3.139
|3.189
|118,30
|Yarım
|1.524
|1.557
|60,10
|Çeyrek
|764
|780
|29,00
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|1,00
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|B. Petrol
|45,96
|45,96
|1,53
Seans Raporu
- 17:59HDFGS Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 315, 711 adet işlem
- 17:58MSGYO Yüzde 6.04 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 262, 900 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 230
- 17:57XU100 Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
- 17:57ACSEL Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem