FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|KLGYO
|8,71
|17.581.152
|% 9,97
|RAYSG
|6,19
|3.783.473
|% 9,95
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|OYAYO
|7,23
|6.011.488
|% 9,88
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,3141
|9,3609
|% 1,10
|Frank
|7,7687
|7,8155
|% 0,56
|Riyal
|1,8864
|1,8958
|% 0,70
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.046
|2.047
|8,14
|Altın Gr.
|468
|468
|5,99
|Cumhuriyet
|3.069
|3.131
|37,00
|Tam
|3.161
|3.232
|47,60
|Yarım
|1.535
|1.573
|18,50
|Çeyrek
|770
|788
|9,30
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,71
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,20
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,18
Seans Raporu
- 10:54DOKTA Yüzde -4.78 oranında düşüşle 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 029 adet işlem
- 10:53XU100 Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 3, 321.00 milyon TL de
- 10:52PSDTC Yüzde 5.85 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 220 adet işlem
- 10:52PSDTC Yüzde 5.85 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 220 adet işlem
- 10:51KRONT Yüzde 4.59 oranında artışla 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 287, 003 adet işlem