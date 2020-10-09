***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.10.2020 07:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FİBA PORTFÖY SERBEST FON İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880345
BIST
13:111.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:117,9411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:119,3697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0192
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:11488,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,78
|Açılış
|: 488,23
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:11
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.347.665
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|106.248.755
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.216.211
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|SISE
|6,89
|828.880.924
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|481.150.617
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,46
|334.565.451
|% 2,06
|
|KERVT
|7,15
|284.582.444
|% 8,99
|
|TUPRS
|82,50
|264.795.675
|% 0,79
|
|SISE
|6,89
|828.880.924
|% 1,47
|
|TSKB
|1,11
|115.562.408
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,46
|334.565.451
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,77
|143.109.859
|% 1,14
|
|USAK
|2,24
|174.897.030
|% 6,67
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9377
|7,9411
|% -0,03
|
|Euro
|9,3654
|9,3697
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,2376
|10,2890
|% -0,01
|
|Frank
|8,6527
|8,7048
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% -0,05
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|19,92
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,10
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,36
|