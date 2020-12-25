***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.12.2020 12:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.12.2020 tarihinde ihraç edilecek olan FBZ FON- İZAHNAMESİ ekte tarafınıza sunulmuştur. Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894910
BIST
13:531.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.437
En Düşük
1.429
13:537,5336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
13:539,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
13:53455,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,73
|Açılış
|: 455,64
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler13:53
|KARTN
|94,05
|31.271.825
|% 10,01
|
|YAPRK
|60,50
|3.051.371
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.100.645
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|8.954.649
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|63.201.507
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|42.559.517
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|95.284.060
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|2.297.036
|% -9,97
|
|ALCAR
|338,70
|185.081.178
|% -8,46
|
|EMKEL
|6,08
|19.753.156
|% -7,46
|
|GUBRF
|65,00
|1.516.548.601
|% 4,08
|
|KOZAL
|93,70
|948.155.490
|% 2,52
|
|KOZAA
|15,83
|577.274.303
|% 0,44
|
|SISE
|7,23
|522.056.418
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,45
|491.558.127
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,53
|248.473.200
|% 2,00
|
|TSKB
|1,89
|198.692.002
|% 2,16
|
|KRDMD
|5,45
|491.558.127
|% 2,83
|
|ODAS
|3,92
|287.782.575
|% -1,01
|
|SISE
|7,23
|522.056.418
|% 0,98
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5321
|7,5336
|% -0,38
|
|Euro
|9,2402
|9,2436
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1793
|10,2303
|% -0,31
|
|Frank
|8,4276
|8,4784
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0027
|2,0127
|% -0,38
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|