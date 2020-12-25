***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30.12.2020 tarihinde ihraç edilecek olan FBZ FON- İZAHNAMESİ ekte tarafınıza sunulmuştur. Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894910BIST