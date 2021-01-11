***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2021 13:16
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899684
BIST
13:081.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,28
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
13:087,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0816
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:089,0717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0461
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:08443,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,12
|Açılış
|: 443,24
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:06
|TURGG
|146,30
|59.509.113
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.088.644
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.776.799
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|128,10
|1.494.072.201
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,56
|1.033.324.979
|% 0,79
|
|TCELL
|17,20
|663.587.612
|% 2,08
|
|PETKM
|5,33
|537.676.005
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|514.507.232
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,56
|1.033.324.979
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|514.507.232
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|387.789.276
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|537.676.005
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|178.167.735
|% 0,54
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4513
|7,4588
|% 1,16
|
|Euro
|9,0644
|9,0741
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,0268
|10,0771
|% 0,56
|
|Frank
|8,3441
|8,3944
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9805
|1,9905
|% 1,08
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,66
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,15
|55,15
|-0,84
|