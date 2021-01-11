***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2021 13:17
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899698
BIST
13:161.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.556
En Düşük
1.537
13:167,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0834
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:169,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:16444,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,91
|Açılış
|: 444,03
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:16
|FORMT
|5,39
|19.134.723
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.056.247
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.530.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|126,90
|1.594.979.415
|% 6,64
|
|EKGYO
|2,56
|1.035.416.553
|% 0,79
|
|TCELL
|17,20
|676.880.731
|% 2,08
|
|PETKM
|5,33
|542.494.966
|% 1,33
|
|KOZAA
|17,27
|538.813.658
|% 5,43
|
|EKGYO
|2,56
|1.035.416.553
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|524.564.296
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,78
|416.141.313
|% 9,45
|
|PETKM
|5,33
|542.494.966
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|179.595.462
|% 0,54
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4506
|7,4566
|% 1,13
|
|Euro
|9,0597
|9,0706
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,0315
|10,0818
|% 0,61
|
|Frank
|8,3518
|8,4021
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9821
|1,9920
|% 1,16
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,24
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|