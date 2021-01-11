***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2021 13:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899723
BIST
13:141.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.556
En Düşük
1.537
13:147,4540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:149,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0456
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:14443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,38
|Açılış
|: 443,50
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:14
|KONYA
|1.324,40
|43.049.625
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.111.637
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.528.864
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|127,00
|1.578.219.422
|% 6,72
|
|EKGYO
|2,55
|1.035.166.884
|% 0,39
|
|TCELL
|17,19
|669.630.162
|% 2,02
|
|PETKM
|5,33
|541.381.042
|% 1,33
|
|KOZAA
|17,30
|530.201.795
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,55
|1.035.166.884
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|523.777.003
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|413.036.946
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|541.381.042
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|179.524.825
|% 0,54
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4514
|7,4540
|% 1,10
|
|Euro
|9,0617
|9,0712
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,0284
|10,0787
|% 0,58
|
|Frank
|8,3480
|8,3983
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9816
|1,9915
|% 1,13
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,18
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-26,68
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,15
|55,15
|-0,84
|