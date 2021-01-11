***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2021 13:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899740
BIST
13:221.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:227,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0793
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:229,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:22443,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,54
|Açılış
|: 443,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:22
|YAPRK
|88,55
|17.361.798
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.097.304
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.530.327
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.147.281
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|126,20
|1.667.821.790
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,55
|1.037.456.806
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|681.020.584
|% 2,08
|
|KOZAA
|17,25
|566.064.097
|% 5,31
|
|PETKM
|5,33
|543.743.921
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,55
|1.037.456.806
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|526.168.229
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|426.426.408
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|543.743.921
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|180.488.584
|% 0,00
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4496
|7,4525
|% 1,08
|
|Euro
|9,0592
|9,0636
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0283
|10,0786
|% 0,58
|
|Frank
|8,3434
|8,3936
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9808
|1,9908
|% 1,10
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,24
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|