***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.03.2021 21:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916326
BIST
10:171.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:177,6819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0705
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:179,1323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0637
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:17419,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,81
|Açılış
|: 419,13
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:16
|TRILC
|13,31
|54.598
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|15.031.727
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|36.730.083
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|16.898.303
|% 9,95
|
|ISGSY
|22,50
|1.525.956
|% -6,25
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|MAALT
|245,00
|336.758
|% -3,92
|
|CASA
|152,80
|724.730
|% -3,90
|
|COSMO
|10,60
|38.075
|% -3,64
|
|PETKM
|6,19
|164.669.684
|% -0,64
|
|BIMAS
|68,10
|145.272.899
|% 1,87
|
|KOZAL
|132,50
|124.195.802
|% -0,23
|
|THYAO
|14,73
|104.732.493
|% 0,55
|
|GARAN
|9,01
|103.453.781
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,38
|63.095.672
|% 0,42
|
|PETKM
|6,19
|164.669.684
|% -0,64
|
|BJKAS
|4,73
|80.483.132
|% -1,66
|
|ODAS
|3,91
|53.102.506
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|103.453.781
|% 0,11
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6848
|7,6890
|% -0,82
|
|Euro
|9,1250
|9,1371
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,6275
|10,6808
|% -0,34
|
|Frank
|8,2017
|8,2511
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0481
|2,0583
|% -0,42
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|12,56
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,01
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|-0,16
|