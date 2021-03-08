***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.03.2021 21:03
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916330
BIST
17:051.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,60
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
17:057,6196
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,1328
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:059,0604
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1356
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:05421,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,74
|Açılış
|: 420,79
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:05
|TRILC
|13,31
|157.976
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|FADE
|12,70
|39.541.863
|% 9,96
|
|SRVGY
|129,50
|16.914.925
|% 9,93
|
|SANEL
|5,02
|6.789.192
|% 9,85
|
|YAYLA
|4,50
|154.358.614
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,44
|66.751.492
|% -7,78
|
|AYES
|14,01
|486.584
|% -7,34
|
|HATEK
|23,42
|18.040.875
|% -6,39
|
|ODAS
|3,92
|395.094.201
|% 0,26
|
|PGSUS
|87,55
|357.695.933
|% 1,80
|
|HLGYO
|3,62
|302.081.627
|% 9,70
|
|AVOD
|8,99
|293.114.111
|% 3,69
|
|OZKGY
|5,89
|206.924.777
|% 4,06
|
|ODAS
|3,92
|395.094.201
|% 0,26
|
|HLGYO
|3,62
|302.081.627
|% 9,70
|
|OZKGY
|5,89
|206.924.777
|% 4,06
|
|OZKGY
|5,89
|206.924.777
|% 4,06
|
|IHLGM
|1,22
|42.089.157
|% 1,67
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6141
|7,6196
|% -1,71
|
|Euro
|9,0531
|9,0604
|% -1,47
|
|Sterlin
|10,5714
|10,6244
|% -0,87
|
|Frank
|8,1627
|8,2119
|% -0,86
|
|Riyal
|2,0290
|2,0391
|% -1,35
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|38,30
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.789
|2.859
|24,82
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|12,01
|
|Çeyrek
|676
|692
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,09
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,35
|