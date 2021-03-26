***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.03.2021 15:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920991
BIST
16:361.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,49
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.412
En Düşük
1.359
16:368,0316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
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|Açılış
|: 61,6900
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|Önceki Kapanış
|: 61,9500
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8,0949
En Düşük
7,9153
16:369,4913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1357
|Açılış
|: 19,2800
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|Önceki Kapanış
|: 19,2800
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9,5500
En Düşük
9,3140
16:366,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
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|Açılış
|: 6,46
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|Önceki Kapanış
|: 6,39
|
6,54
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BJKAS
|6,93
|595.109.747
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.987.978
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.072.700
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.507.989
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.208.689
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,56
|5.618.808
|% -8,23
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,91
|2.494.320.533
|% -1,14
|
|VESTL
|38,28
|951.413.477
|% 3,18
|
|SISE
|7,34
|825.394.901
|% 1,66
|
|SASA
|45,00
|710.492.592
|% -0,79
|
|AVOD
|9,49
|665.208.689
|% -9,96
|
|GARAN
|6,91
|2.494.320.533
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,18
|209.366.885
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,72
|610.402.379
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,16
|309.965.838
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|195.940.875
|% 0,72
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0247
|8,0316
|% 1,16
|
|Euro
|9,4741
|9,4913
|% 1,45
|
|Sterlin
|11,0247
|11,0800
|% 1,49
|
|Frank
|8,4917
|8,5428
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1334
|2,1441
|% 1,15
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,53
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|5,90
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|2,85
|
|Çeyrek
|711
|728
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|1,91
|