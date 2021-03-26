***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.03.2021 15:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920994
BIST
17:071.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,14
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.412
En Düşük
1.359
17:078,0074
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,9900
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|Önceki Kapanış
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8,0949
En Düşük
7,9153
17:079,4672
En Yüksek
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|: 1,19%
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|Açılış
|: 9,4350
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|Önceki Kapanış
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9,5500
En Düşük
9,3140
17:07445,57
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|Açılış
|: 445,57
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
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449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BJKAS
|6,93
|595.864.133
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.119.802
|% 9,99
|
|PKENT
|2.774,90
|3.275.672
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|209.724.464
|% 9,97
|
|AVOD
|9,49
|666.297.268
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|53.011.272
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
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|VESTL
|38,12
|980.315.270
|% 2,75
|
|SISE
|7,36
|876.239.692
|% 1,94
|
|SASA
|45,08
|747.966.194
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,69
|728.316.811
|% 3,56
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,83
|660.891.118
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.042.794
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|331.402.490
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.261.532
|% 0,72
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0040
|8,0100
|% 0,89
|
|Euro
|9,4450
|9,4630
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,0277
|11,0830
|% 1,52
|
|Frank
|8,4895
|8,5406
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1312
|2,1419
|% 1,04
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,43
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.014
|9,16
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,43
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|2,09
|