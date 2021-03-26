***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.03.2021 15:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920995
BIST
17:061.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,15
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:068,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:069,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1116
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:06445,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BJKAS
|6,93
|595.853.322
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.113.204
|% 9,99
|
|GARFA
|14,57
|8.281.213
|% 9,96
|
|IZFAS
|9,73
|20.121.754
|% 9,94
|
|AVOD
|9,49
|666.213.822
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|52.818.808
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.642.322.915
|% -1,00
|
|VESTL
|38,28
|978.773.647
|% 3,18
|
|SISE
|7,34
|873.404.519
|% 1,66
|
|SASA
|45,16
|746.015.325
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,68
|725.714.122
|% 3,41
|
|GARAN
|6,92
|2.642.322.915
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,79
|651.097.263
|% 6,16
|
|SKBNK
|1,19
|209.994.515
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,17
|330.629.320
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.117.616
|% 0,72
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0040
|8,0074
|% 0,86
|
|Euro
|9,4501
|9,4672
|% 1,19
|
|Sterlin
|11,0293
|11,0846
|% 1,53
|
|Frank
|8,4899
|8,5410
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1315
|2,1422
|% 1,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,54
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|6,45
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|3,12
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|2,03
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:19TGSAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 898, 483 adet işlem
-
17:18EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 1, 583.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 457 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.58 ) 1, 422
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, GSRAY, SKBNK
-
17:17XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 19, 099.00 milyon TL de