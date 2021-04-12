***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.04.2021 10:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926567
BIST
11:561.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,68
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.398
En Düşük
1.375
11:568,1895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:569,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0442
|Açılış
|: 9,7150
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|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,7807
En Düşük
9,7009
11:56457,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 457,88
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:56
|PENGD
|4,51
|78.916.767
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|461.494
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.182.513
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.429.634
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.666.241
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|39.185.310
|% -9,01
|
|KRTEK
|15,55
|3.596.722
|% -7,99
|
|NTGAZ
|16,27
|785.440.764
|% -1,57
|
|BJKAS
|12,29
|368.820.570
|% 9,93
|
|EREGL
|16,36
|351.343.141
|% 0,31
|
|GARAN
|6,62
|298.849.189
|% -0,30
|
|PETKM
|6,08
|284.076.937
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|163.469.315
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|157.204.823
|% -0,95
|
|TSKB
|1,35
|82.938.295
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|34.296.041
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,11
|58.358.267
|% -2,63
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1870
|8,1895
|% 0,43
|
|Euro
|9,7374
|9,7474
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2257
|11,2820
|% 0,75
|
|Frank
|8,8187
|8,8719
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1782
|2,1891
|% 0,47
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
|