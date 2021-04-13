***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.04.2021 13:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927346
BIST
16:401.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:408,1499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:409,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0183
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:40457,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,82
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,98
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MTRKS
|49,56
|6.529.183
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.168.781
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.543.139
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.175.631
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.367.285
|% 9,93
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.400.150
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,36
|1.693.154.710
|% 5,85
|
|GARAN
|6,70
|1.006.388.761
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,39
|659.707.955
|% 0,68
|
|FENER
|32,80
|602.996.656
|% 4,79
|
|THYAO
|11,79
|590.334.252
|% -1,50
|
|EKGYO
|1,78
|477.907.564
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,07
|461.007.797
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|289.418.859
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.006.388.761
|% 1,21
|
|EREGL
|17,36
|1.693.154.710
|% 5,85
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1499
|% 0,00
|
|Euro
|9,7277
|9,7350
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,1551
|11,2110
|% -0,11
|
|Frank
|8,8086
|8,8617
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1659
|2,1768
|% -0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|13,85
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,94
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,71
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:51POLTK
Yüzde 4.21 oranında artışla 334.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 550 adet işlem
-
16:50QUAGR
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 365 adet işlem
-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 63 artarak (% 0.56 ) 1, 193
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, TKURU, BJKAS, MTRKS, YAPRK
-
16:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRTEK, ADESE, MERIT, ETYAT, SONME, MRGYO, UMPAS, BALAT, ISKUR, VAKFN