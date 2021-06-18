***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.06.2021 12:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943015
BIST
13:531.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:538,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:5310,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0418
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:53500,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,51
|Açılış
|: 500,64
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:53
|IDGYO
|6,05
|1.235.102
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.099.311
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.806.015
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.805.073
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.285.034
|% -9,99
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|VERTU
|23,04
|23.345.306
|% -4,40
|
|FENER
|36,94
|147.240.116
|% -4,10
|
|THYAO
|14,57
|821.487.054
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,13
|327.923.414
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,97
|300.054.074
|% -2,79
|
|KOZAL
|121,90
|275.323.675
|% -1,30
|
|TAVHL
|27,70
|203.235.729
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,13
|327.923.414
|% 0,47
|
|IHLGM
|1,21
|47.796.394
|% 0,00
|
|BOBET
|5,67
|135.009.679
|% 1,07
|
|HALKB
|4,85
|72.679.657
|% 0,00
|
|ODAS
|1,96
|22.890.522
|% 0,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6811
|8,6847
|% -0,40
|
|Euro
|10,3469
|10,3557
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0440
|12,1044
|% -0,51
|
|Frank
|9,4184
|9,4751
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% -0,38
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|18,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.299
|3.384
|20,88
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|10,10
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-0,44
|