***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2021 16:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944506
BIST
16:311.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,16
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:318,7329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:3110,4106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0559
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:31499,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,32
|Açılış
|: 499,75
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ATATP
|26,40
|47.849.266
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.172.893
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.753.209
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.837.477
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.108.423
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.946.285
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.793.999
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|870.845.689
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,95
|777.904.726
|% -4,88
|
|THYAO
|14,03
|723.784.738
|% -1,75
|
|SASA
|29,06
|498.000.806
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,71
|421.364.200
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,95
|777.904.726
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|342.939.610
|% -1,36
|
|GARAN
|8,17
|870.845.689
|% -0,37
|
|AKBNK
|5,34
|357.121.761
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,08
|68.772.264
|% -1,82
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7310
|8,7329
|% -0,36
|
|Euro
|10,4039
|10,4106
|% -0,53
|
|Sterlin
|12,1056
|12,1663
|% -0,22
|
|Frank
|9,4592
|9,5161
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3212
|2,3328
|% -0,38
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,85
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|-20,52
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-9,92
|
|Çeyrek
|797
|815
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,07
|75,07
|-0,29
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EREGL, BIMAS
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16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 5 kaybederek (% -0.69 ) 1, 222
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, DAGHL, TACTR, YAPRK, KUTPO, SERVE, VANGD, TKURU, ERBOS, SELVA
-
16:43
SELVA, DAGI, TDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
CRFSA, NIBAS, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında