***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2021 17:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945507
BIST
17:501.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,34
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:508,6556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
17:5010,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
17:50494,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,67
|Açılış
|: 494,49
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:50
|PEKGY
|1,10
|76.300.902
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.953.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.632
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.992.873
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.363.333
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.137.182
|% -9,91
|
|IDGYO
|5,32
|7.230.703
|% -9,52
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|THYAO
|13,65
|1.149.981.578
|% 2,09
|
|GARAN
|8,42
|949.975.988
|% 1,45
|
|SASA
|27,78
|445.881.914
|% 2,21
|
|KOZAL
|117,50
|374.025.304
|% 0,34
|
|ERBOS
|128,50
|346.482.839
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,89
|258.044.279
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|285.488.736
|% 0,93
|
|GARAN
|8,42
|949.975.988
|% 1,45
|
|THYAO
|13,65
|1.149.981.578
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.300.902
|% 10,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6508
|8,6556
|% -0,50
|
|Euro
|10,2621
|10,2900
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9124
|11,9721
|% -0,71
|
|Frank
|9,3310
|9,3872
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,37
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|4,65
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|1,13
|