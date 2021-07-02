***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.07.2021 18:16
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945931
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05497,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,65
|Açılış
|: 497,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|559.994
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.345
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.674
|% 9,97
|
|BIOEN
|22,50
|130.243.016
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.404.246
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.826.297
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.641.950
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.054.360
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.396.076.891
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|922.384.267
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|878.205.410
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|748.016.500
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|691.016.995
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.345
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.453.157
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|248.573.456
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.396.076.891
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|544.810.917
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6898
|8,6912
|% 0,47
|
|Euro
|10,2927
|10,2988
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9422
|12,0021
|% 0,63
|
|Frank
|9,3746
|9,4311
|% 0,72
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,90
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,12
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de