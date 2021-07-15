***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.07.2021 19:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951419
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5398
18:0510,1425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0259
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1056
18:05503,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,91
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|35.463.667
|% -2,91
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|EDIP
|3,81
|71.002.891
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5721
|8,5777
|% -0,08
|
|Euro
|10,1322
|10,1425
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,8230
|11,8823
|% -0,37
|
|Frank
|9,2945
|9,3505
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2792
|2,2907
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-0,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|-0,49
|