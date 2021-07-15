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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

15.07.2021 19:02



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İZAHNAME



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951419


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SEYKM 16,22 19.202.304 % 0,00  
TTRAK 167,50 25.758.313 % 0,00  
JANTS 74,55 152.879.015 % 0,00  
KRVGD 16,51 22.043.624 % 0,00  
MARTI 1,89 4.908.887 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5721 8,5777 % -0,08  
Euro 10,1322 10,1425 % -0,25  
Sterlin 11,8230 11,8823 % -0,37  
Frank 9,2945 9,3505 % -0,62  
Riyal 2,2792 2,2907 % -0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 -0,90  
Altın Gr. 504 504 -0,83  
Cumhuriyet 3.320 3.371 -13,00  
Tam 3.304 3.387 -14,10  
Yarım 1.597 1.638 -6,82  
Çeyrek 801 819 -3,41  
Gümüş.Ons 26,27 26,30 0,04  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,00  
B. Petrol 74,27 74,27 -0,49  
Seans Raporu 18:05
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