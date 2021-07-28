***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.07.2021 11:27
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952215
BIST
12:471.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:478,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:4710,1211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1430
En Düşük
10,0950
12:47495,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,12
|Açılış
|: 495,27
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:47
|KATMR
|3,19
|49.669.364
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.147.052
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.733.620
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|74.437.137
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.128.641
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|72.161.291
|% -9,91
|
|MZHLD
|37,32
|310.714
|% -4,41
|
|AVHOL
|5,52
|10.503.159
|% -4,33
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|GARAN
|8,24
|288.857.170
|% 0,49
|
|THYAO
|12,53
|256.842.396
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,52
|247.417.003
|% 0,40
|
|EREGL
|18,58
|228.077.618
|% 0,54
|
|PETKM
|5,55
|215.543.601
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,28
|160.421.856
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,54
|102.768.292
|% -0,39
|
|PETKM
|5,55
|215.543.601
|% -0,54
|
|KARSN
|4,00
|152.446.729
|% 1,27
|
|GARAN
|8,24
|288.857.170
|% 0,49
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5563
|8,5583
|% -0,01
|
|Euro
|10,1159
|10,1211
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8447
|11,9041
|% 0,00
|
|Frank
|9,3251
|9,3812
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2748
|2,2862
|% -0,02
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|0,16
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|-4,30
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-2,08
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,59
|