***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.07.2021 11:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FZP FON İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952218
BIST
11:461.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:468,5598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:4610,1310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:46495,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 495,35
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:46
|KATMR
|3,19
|49.270.626
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.858.158
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.617.659
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|22.563.171
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|39.893.406
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|71.043.947
|% -9,91
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|METUR
|6,96
|73.785.572
|% -3,73
|
|AVHOL
|5,56
|9.073.488
|% -3,64
|
|DOGUB
|6,23
|7.087.186
|% -3,56
|
|GARAN
|8,23
|264.258.501
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,53
|204.616.511
|% 0,53
|
|THYAO
|12,53
|204.478.480
|% -0,16
|
|PETKM
|5,55
|195.219.750
|% -0,54
|
|EREGL
|18,63
|194.094.378
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,28
|159.334.640
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,55
|99.031.186
|% 0,00
|
|PETKM
|5,55
|195.219.750
|% -0,54
|
|KARSN
|4,00
|129.860.211
|% 1,27
|
|GARAN
|8,23
|264.258.501
|% 0,37
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5571
|8,5598
|% 0,01
|
|Euro
|10,1261
|10,1310
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,8376
|11,8970
|% -0,06
|
|Frank
|9,3189
|9,3750
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2751
|2,2865
|% -0,01
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|2,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|0,39
|
Seans Raporu
11:46
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11:57AVGYO
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11:52EDIP
Yüzde 5.04 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 174, 035 adet işlem