***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.09.2021 21:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962445
BIST
15:201.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,08
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:208,4684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2010,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:20489,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,86
|Açılış
|: 489,60
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ORCAY
|14,33
|158.919.713
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.961.787
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.192.915
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.889.108
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|YAPRK
|33,92
|13.042.921
|% -2,81
|
|GARAN
|9,46
|1.190.023.410
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|540.839.938
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|413.268.952
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,30
|372.015.311
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|314.989.494
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,53
|540.839.938
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.190.023.410
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|307.403.718
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.674.520
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.586.864
|% -1,64
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4652
|8,4702
|% 0,09
|
|Euro
|10,0318
|10,0397
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6754
|11,7339
|% 0,52
|
|Frank
|9,1873
|9,2426
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2494
|2,2606
|% 0,02
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,64
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,55
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,46
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,94
|72,94
|0,34
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:32SKTAS
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 269, 419 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.52 ) 1, 544
-
15:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 177.00 milyon TL de
-
15:31SMART
Yüzde 8.09 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 858, 813 adet işlem
-
15:30EDATA
Yüzde 4.36 oranında artışla 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 442 adet işlem