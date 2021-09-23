***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2021 14:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964973
BIST
14:401.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,30
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:408,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1008
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:4010,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1567
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:40499,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 499,03
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:40
|YEOTK
|66,55
|202.782.861
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|22.650.645
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|58.748.261
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.162.921
|% 9,87
|
|DESPC
|10,72
|13.827.161
|% -9,38
|
|AKYHO
|2,46
|95.145.093
|% -9,23
|
|KTSKR
|57,90
|16.625.575
|% -8,10
|
|DOGUB
|4,84
|8.440.200
|% -6,20
|
|DOBUR
|20,76
|376.238
|% -5,38
|
|GARAN
|9,28
|1.908.301.791
|% -2,11
|
|EREGL
|16,82
|740.630.835
|% -0,47
|
|THYAO
|13,21
|708.580.955
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,40
|523.344.482
|% -1,64
|
|TUPRS
|111,50
|448.967.429
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,40
|523.344.482
|% -1,64
|
|GARAN
|9,28
|1.908.301.791
|% -2,11
|
|EKGYO
|1,83
|286.930.614
|% 2,23
|
|ODAS
|1,34
|105.770.682
|% -0,74
|
|AKBNK
|5,33
|386.428.208
|% -2,74
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7500
|8,7527
|% 1,17
|
|Euro
|10,2659
|10,2711
|% 1,55
|
|Sterlin
|11,9647
|12,0247
|% 1,86
|
|Frank
|9,4232
|9,4800
|% 1,30
|
|Riyal
|2,3264
|2,3381
|% 1,16
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|3,77
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,46
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|33,00
|
|Tam
|3.280
|3.365
|32,93
|
|Yarım
|1.585
|1.628
|15,93
|
|Çeyrek
|795
|814
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|-0,41
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:52AKYHO
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 981, 234 adet işlem
-
14:51XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 10, 640.00 milyon TL de
-
14:51DOGUB
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 022 adet işlem
-
14:49DESPC
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 10.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 760 adet işlem
-
14:48OSMEN
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 293 adet işlem