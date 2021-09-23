***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2021 15:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964985
BIST
17:021.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:028,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0901
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:0210,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1704
|Açılış
|: 10,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:02491,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 491,65
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:02
|YEOTK
|66,55
|203.522.498
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.303.684
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.437.581
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.330.069
|% 9,87
|
|NUGYO
|9,65
|64.999.949
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.445.794
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,44
|111.313.258
|% -9,96
|
|KTSKR
|58,45
|19.991.540
|% -7,22
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,24
|2.798.876.756
|% -2,53
|
|EREGL
|16,95
|969.295.474
|% 0,30
|
|THYAO
|13,27
|930.804.373
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,39
|761.604.886
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,32
|637.333.444
|% -2,92
|
|YKBNK
|2,39
|761.604.886
|% -2,05
|
|GARAN
|9,24
|2.798.876.756
|% -2,53
|
|EKGYO
|1,82
|520.658.877
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,32
|637.333.444
|% -2,92
|
|ODAS
|1,37
|146.409.470
|% 1,48
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7369
|8,7420
|% 1,04
|
|Euro
|10,2788
|10,2848
|% 1,68
|
|Sterlin
|11,9673
|12,0274
|% 1,88
|
|Frank
|9,4302
|9,4870
|% 1,37
|
|Riyal
|2,3222
|2,3339
|% 0,97
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-14,84
|
|Altın Gr.
|492
|493
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|-12,00
|
|Tam
|3.236
|3.319
|-12,92
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|-6,25
|
|Çeyrek
|784
|803
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,05
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|0,35
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:14CEOEM
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 508, 821 adet işlem
-
17:13ISKPL
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 024, 127 adet işlem
-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 08 kaybederek (% -0.93 ) 1, 498
-
17:11XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 15, 198.00 milyon TL de
-
17:11NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 216, 257 adet işlem