***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2022 09:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988554
BIST
10:451.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 42,42
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.970
En Düşük
1.940
10:4513,1357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0674
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:4514,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0756
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:45764,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,62
|Açılış
|: 764,62
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:45
|CRFSA
|46,22
|3.766.838
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|50.276.922
|% 9,93
|
|IHEVA
|1,13
|15.011.960
|% 9,71
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,13
|199.018.551
|% 7,06
|
|MARKA
|4,40
|4.306.493
|% -4,97
|
|INTEM
|93,85
|6.029.083
|% -4,67
|
|EDATA
|18,44
|1.407.564
|% -3,71
|
|MAALT
|282,10
|2.450.264
|% -3,69
|
|KZBGY
|29,60
|4.765.125
|% -3,58
|
|THYAO
|23,08
|753.673.111
|% 5,68
|
|GARAN
|11,56
|521.446.876
|% 0,87
|
|EREGL
|30,08
|509.645.162
|% 2,87
|
|SISE
|14,48
|405.332.417
|% 4,47
|
|KRDMD
|9,93
|392.065.813
|% 4,97
|
|YKBNK
|3,50
|235.191.030
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,26
|136.902.948
|% 1,35
|
|GARAN
|11,56
|521.446.876
|% 0,87
|
|KRDMD
|9,93
|392.065.813
|% 4,97
|
|THYAO
|23,08
|753.673.111
|% 5,68
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1003
|13,1357
|% 0,52
|
|Euro
|14,7499
|14,8774
|% 0,51
|
|Sterlin
|17,6967
|17,7854
|% 0,57
|
|Frank
|14,2805
|14,3665
|% 0,58
|
|Riyal
|3,4968
|3,5143
|% 0,53
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|3,99
|
|Altın Gr.
|766
|766
|7,18
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,72
|0,07
|
|B. Petrol
|78,72
|78,72
|-0,26
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00KRSTL
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 620, 673 adet işlem
-
10:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, GARAN, EKGYO
-
10:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KRDMD, TKFEN
-
10:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 44 artarak (% 2.54 ) 1, 756
-
10:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, IHEVA, KRSTL