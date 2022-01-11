***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2022 14:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992726
BIST
15:272.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,43
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
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2.068
En Düşük
2.018
15:2713,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0055
|Açılış
|: 13,8400
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|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:2715,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0474
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7524
En Düşük
15,5189
15:27803,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,14
|Açılış
|: 803,50
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|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ORCAY
|36,30
|17.261.568
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.000.784
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|KRDMA
|10,44
|125.348.750
|% 9,89
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,00
|60.829.927
|% -6,15
|
|ERBOS
|129,80
|225.408.294
|% -4,56
|
|PKART
|18,02
|4.809.278
|% -4,35
|
|SRVGY
|90,20
|10.158.079
|% -4,35
|
|KRDMD
|12,55
|4.417.835.813
|% 8,66
|
|THYAO
|27,12
|3.759.589.465
|% 1,57
|
|EREGL
|31,06
|2.518.658.131
|% 1,84
|
|GARAN
|11,83
|1.509.516.194
|% 0,77
|
|SISE
|14,88
|1.047.015.743
|% -0,13
|
|KRDMD
|12,55
|4.417.835.813
|% 8,66
|
|YKBNK
|3,75
|958.956.016
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|538.956.594
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,11
|522.372.722
|% 0,65
|
|THYAO
|27,12
|3.759.589.465
|% 1,57
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8095
|13,8347
|% 0,10
|
|Euro
|15,4693
|15,7794
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,7302
|18,8242
|% 0,10
|
|Frank
|14,8626
|14,9521
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6733
|3,6918
|% 0,08
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,91
|
|Altın Gr.
|803
|804
|3,20
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.419
|28,00
|
|Tam
|5.312
|5.447
|27,77
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|13,43
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,72
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,06
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|1,10
|