***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2022 14:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992729
BIST
14:292.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,10
|Açılış
|: 2.060
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|Önceki Kapanış
|: 2.045
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2.068
En Düşük
2.018
14:2913,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 13,8500
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|Önceki Kapanış
|: 13,8700
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13,8866
En Düşük
13,7192
14:2915,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 15,6600
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7524
En Düşük
15,5189
14:29803,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,24
|Açılış
|: 803,60
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|Önceki Kapanış
|: 800,35
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807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ORCAY
|36,30
|16.417.121
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.778.352
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,02
|56.071.978
|% -6,08
|
|ERBOS
|129,30
|216.676.240
|% -4,93
|
|SRVGY
|90,40
|8.034.221
|% -4,14
|
|YAPRK
|31,68
|33.448.164
|% -4,00
|
|KRDMD
|12,47
|4.174.643.735
|% 7,97
|
|THYAO
|27,20
|3.214.198.189
|% 1,87
|
|EREGL
|30,90
|2.293.908.096
|% 1,31
|
|GARAN
|11,76
|1.084.232.921
|% 0,17
|
|SISE
|14,86
|951.019.662
|% -0,27
|
|KRDMD
|12,47
|4.174.643.735
|% 7,97
|
|YKBNK
|3,71
|732.085.197
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,38
|395.722.751
|% -1,65
|
|DOHOL
|3,14
|463.268.917
|% 1,62
|
|THYAO
|27,20
|3.214.198.189
|% 1,87
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8361
|13,8459
|% 0,18
|
|Euro
|15,6905
|15,7087
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,7682
|18,8623
|% 0,31
|
|Frank
|14,8822
|14,9719
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6769
|3,6954
|% 0,17
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,69
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,62
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|27,00
|
|Tam
|5.313
|5.447
|27,95
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|13,52
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|0,04
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|1,15
|