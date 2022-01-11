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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

11.01.2022 14:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992729


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Tam 5.313 5.447 27,95  
Yarım 2.568 2.635 13,52  
Çeyrek 1.288 1.317 6,76  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 0,07  
Gümüş Gr. 10,02 10,04 0,04  
B. Petrol 82,02 82,02 1,15  
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