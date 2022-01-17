***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.01.2022 09:17
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994582
BIST
10:312.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,80
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.084
10:3113,4677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0515
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4355
10:3115,3931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0349
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3579
10:31789,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,47
|Açılış
|: 789,19
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SRVGY
|103,40
|15.670.186
|% 10,00
|
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|PKENT
|383,10
|22.032.728
|% 9,27
|
|HALKB
|5,60
|407.670.932
|% 8,74
|
|DARDL
|3,65
|52.739.677
|% -6,17
|
|AKFGY
|8,35
|6.967.837
|% -5,76
|
|BRMEN
|2,63
|144.298
|% -4,71
|
|KRDMA
|11,79
|26.004.806
|% -3,04
|
|PEGYO
|1,28
|8.469.276
|% -3,03
|
|GARAN
|12,00
|600.080.144
|% 1,18
|
|HALKB
|5,60
|407.670.932
|% 8,74
|
|KRDMD
|13,00
|377.210.958
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,62
|359.817.492
|% 1,46
|
|ASELS
|24,70
|329.954.603
|% 2,32
|
|HALKB
|5,60
|407.670.932
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,46
|165.892.628
|% 1,23
|
|YKBNK
|3,97
|264.979.815
|% 2,32
|
|VAKBN
|4,10
|256.023.007
|% 5,67
|
|GARAN
|12,00
|600.080.144
|% 1,18
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4515
|13,4691
|% -0,37
|
|Euro
|15,3757
|15,4022
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,3765
|18,4686
|% -0,34
|
|Frank
|14,6778
|14,7662
|% -0,40
|
|Riyal
|3,5787
|3,5967
|% -0,36
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|5,77
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,01
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|0,51
|