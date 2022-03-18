***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2022 08:49
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011252
BIST
10:122.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,13
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.141
10:1214,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0935
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7953
En Düşük
14,6600
10:1216,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0819
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4202
En Düşük
16,2818
10:12919,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,15
|Açılış
|: 919,34
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler10:12
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|IEYHO
|0,88
|19.390.986
|% 7,32
|
|CMBTN
|219,00
|8.569.702
|% 6,16
|
|GZNMI
|29,28
|14.554.429
|% 5,55
|
|BASCM
|3,48
|87.059
|% 5,45
|
|PKENT
|354,00
|18.664.778
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,33
|38.748.051
|% -7,07
|
|OYLUM
|4,75
|263.045
|% -5,57
|
|MAALT
|238,30
|3.161.128
|% -3,72
|
|AYCES
|59,00
|262.356
|% -3,28
|
|KRDMD
|14,98
|286.269.045
|% -0,07
|
|EREGL
|36,26
|237.344.121
|% 1,40
|
|THYAO
|27,88
|178.335.098
|% 0,07
|
|GARAN
|11,86
|101.820.399
|% 0,00
|
|FROTO
|305,60
|96.594.289
|% 0,79
|
|IEYHO
|0,88
|19.390.986
|% 7,32
|
|KRDMD
|14,98
|286.269.045
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,56
|67.219.447
|% 2,89
|
|ODAS
|1,61
|23.310.631
|% 1,26
|
|GARAN
|11,86
|101.820.399
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7791
|14,7953
|% 0,64
|
|Euro
|16,3884
|16,4074
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,3971
|19,4944
|% 0,76
|
|Frank
|15,7112
|15,8059
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9292
|3,9489
|% 0,70
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,11
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,75
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 78 artarak (% 0.49 ) 2, 411
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:27
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PKENT, ORCAY
-
10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:27XU100
Endeks 2, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 2, 509.00 milyon TL de