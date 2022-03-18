***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2022 09:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011254
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0573
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7881
En Düşük
14,6600
18:0516,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0614
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4078
En Düşük
16,2818
18:05915,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,23
|Açılış
|: 915,68
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|24,24
|12.705.500
|% 0,00
|
|ADEL
|26,60
|4.962.129
|% 0,00
|
|ADESE
|0,70
|12.658.360
|% 0,00
|
|AEFES
|23,36
|69.001.575
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,53
|20.395.564
|% 0,00
|
|ACSEL
|24,24
|12.705.500
|% 0,00
|
|ADEL
|26,60
|4.962.129
|% 0,00
|
|ADESE
|0,70
|12.658.360
|% 0,00
|
|AEFES
|23,36
|69.001.575
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,53
|20.395.564
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,00
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7268
|14,7591
|% 0,39
|
|Euro
|16,3432
|16,3869
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,3502
|19,4473
|% 0,51
|
|Frank
|15,6814
|15,7759
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9166
|3,9362
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,46
|
|Altın Gr.
|915
|916
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem