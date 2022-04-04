***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.04.2022 09:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015323
BIST
13:102.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 35,35
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.288
En Düşük
2.264
13:1014,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0295
|Açılış
|: 14,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
13:1016,2060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1988
13:10911,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,13
|Açılış
|: 911,27
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler13:10
|IPEKE
|18,95
|131.980.795
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.613.860
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|163.130.110
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.156.426
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.777.296
|% 9,86
|
|PAPIL
|19,84
|13.599.402
|% -4,34
|
|CASA
|102,60
|185.686
|% -4,11
|
|SNKRN
|29,00
|103.270
|% -3,33
|
|SONME
|34,66
|3.269.670
|% -2,75
|
|BASCM
|3,29
|40.545
|% -2,66
|
|SISE
|16,32
|1.624.563.750
|% 6,18
|
|ASELS
|25,36
|1.448.994.628
|% 2,34
|
|GARAN
|12,47
|1.421.302.199
|% 0,16
|
|KOZAL
|157,70
|1.357.416.182
|% 8,91
|
|THYAO
|32,98
|1.303.639.202
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,49
|1.201.674.226
|% 4,18
|
|KARSN
|5,83
|1.000.535.006
|% -2,35
|
|AKBNK
|7,45
|1.057.171.394
|% 1,92
|
|GARAN
|12,47
|1.421.302.199
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,46
|384.383.151
|% 4,22
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7112
|14,7130
|% 0,20
|
|Euro
|16,1967
|16,2060
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,2498
|19,3463
|% 0,27
|
|Frank
|15,8069
|15,9021
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9105
|3,9301
|% 0,21
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,25
|
|Altın Gr.
|911
|911
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|22,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|20,91
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|10,12
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,70
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,09
|