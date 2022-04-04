***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.04.2022 09:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015331
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
0
En Düşük
0
18:0514,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7083
En Düşük
14,6695
18:0516,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0269
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
18:05909,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 909,51
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
910,14
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|13,93
|30.822.204
|% 9,22
|
|BASGZ
|13,73
|88.432.193
|% 6,11
|
|AKMGY
|54,15
|3.269.025
|% 4,40
|
|KORDS
|35,68
|103.395.154
|% 2,36
|
|SAHOL
|17,09
|393.182.419
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,52
|789.963.586
|% 0,00
|
|VANGD
|4,20
|2.810.166
|% 0,00
|
|POLHO
|2,99
|10.604.017
|% 0,00
|
|SODSN
|25,30
|297.626
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,92
|1.240.684
|% 0,00
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 0,00
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 0,00
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 0,00
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 0,00
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,00
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 0,00
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6943
|14,7071
|% 0,16
|
|Euro
|16,2198
|16,2448
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,2488
|19,3453
|% 0,27
|
|Frank
|15,8203
|15,9156
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9096
|3,9292
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,90
|
|Altın Gr.
|909
|909
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,00
|