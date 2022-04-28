***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2022 08:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024649
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7315
18:0515,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0161
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
18:05893,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,57
|Açılış
|: 893,34
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8200
|14,8230
|% 0,10
|
|Euro
|15,6221
|15,6403
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,5202
|18,6131
|% -0,00
|
|Frank
|15,2384
|15,3302
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9407
|3,9605
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-10,40
|
|Altın Gr.
|894
|894
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,11
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,89
|